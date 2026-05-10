11 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Министр обороны Латвии покинул пост после падения БПЛА на территорию нефтебазы

В Латвии ушёл в отставку министр обороны Андрис Спрудс.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня потребовала, чтобы он покинул пост после удара беспилотников Вооруженных сил Украины по нефтехранилищам в Латвии, пишет "Ъ".

Ранее СМИ сообщили, что в воздушное пространство Латвии утром 7 мая вошли несколько беспилотников, один из них упал на территории нефтебазы в городе Резекне. В результате инцидента повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. Еще один беспилотник упал на поезд. Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".

Теги: Латвия, министр обороны, Андрис Спрудс


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.05.2026 13:56 Мск Минобороны РФ сообщило о пролете и "пропаже" украинских дронов в небе над Латвией
Ранее 07.05.2026 09:44 Мск В Латвии беспилотник упал на территории нефтебазы

