Министр обороны Латвии покинул пост после падения БПЛА на территорию нефтебазы

В Латвии ушёл в отставку министр обороны Андрис Спрудс.

Ранее премьер-министр Эвика Силиня потребовала, чтобы он покинул пост после удара беспилотников Вооруженных сил Украины по нефтехранилищам в Латвии, пишет "Ъ".

Ранее СМИ сообщили, что в воздушное пространство Латвии утром 7 мая вошли несколько беспилотников, один из них упал на территории нефтебазы в городе Резекне. В результате инцидента повреждены четыре резервуара, в которых в тот момент не было нефтепродуктов. Еще один беспилотник упал на поезд. Как заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, согласно предварительным данным, в республику могли залететь дроны, "направленные с украинской стороны в сторону России".