Сергей Кравчук на встрече поколений: Город воинской славы Хабаровск всегда будет помнить своих героев!

В культурно-спортивном комплексе «Арсеналец» в Хабаровске прошла торжественная встреча поколений «За подвиг вас благодарим», посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие организовали комитет администрации города Хабаровска по управлению Кировским районом.

Почетными гостями встречи стали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, заместитель мэра — председатель комитета по управлению Кировским районом Юлия Загурская, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также руководители ветеранских организаций. А также воспитанники детских садов, школьники, студенты, представители «Юнармии» и творческих коллективов Кировского района Хабаровска.

В ходе встречи юнармейцы вручили ветеранам цветы и подарки. Детские творческие коллективы дошкольных, общеобразовательных и высших учебных заведений района выступили с творческими номерами.

Встречи поколений стали доброй городской традицией, наглядной иллюстрацией связи между героическим прошлым и настоящим.

Обращаясь к ветеранам, мэр Сергей Кравчук подчеркнул важность сохранения памяти о подвиге народа: «Мы всегда будем помнить о тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героическим трудом в тылу приближал Победу. И наша задача — ни в коем случае не дать повториться этой страшной трагедии. Желаю всем жителям нашего города светлого настроения в этот великий день, счастья и здоровья!»