Александр Соколов рассказал об итогах работы за 4 года: Служу Родине и людям

Четыре года назад Президент России Владимир Путин поручил исполнять обязанности губернатора Кировской области Александру Соколову.

Александр Соколов на своих страницах в соцсетях рассказал об итогах четырехлетнего срока полномочий.

"Все мои усилия, энергия, знания и опыт направлены на то, чтобы каждый из нас хотел здесь жить, гордился достижениями родного края. Вместе с вами начали большие проекты, меняющие облик нашей области. Это строительство тоннеля под Транссибом, асфальтовой дороги на северо-запад и газификация юго-запада области, возобновление судоходства на Вятке, обновление аэропорта, вокзалов, преображение Кирова к его 650-летию", — отметил губернатор.

Также в Кировской области каждый год проходит ремонт сотен километров дорог и десятков мостов. А в рамках проекта «Дорожный миллиард», где голосуют сами кировчане, приводят в порядок более сотни километров местных дорог. За последние годы для использования на маршрутах региона закуплено более 270 автобусов, принят комплексный план обновления коммунального хозяйства до 2030 года. Ликвидировано более 160 свалок.

"Мы полностью решили проблему обманутых дольщиков, последовательно избавляемся от ветхого и аварийного жилья. Формируем комфортную среду, в том числе через ваше прямое участие в программах поддержки местных инициатив. Благоустроили более 500 общественных пространств и дворовых территорий. В этом году дадим старт программе «Вятские дворики». Обновленный парк имени Кирова со светомузыкальным фонтаном стал предметом гордости всех кировчан", — подчеркнул Александр Соколов.

Кроме того, начиная с 2022 года значимые изменения произошли и в социальной сфере региона. Построено 9 школ и 2 детских сада, 3 поликлиники, 146 ФАПов, 4 физкультурно-оздоровительных центра и 4 катка, строится самый большой в России фиджитал-центр, дворец спорта, два бассейна. Сформированы 33 пространства «Отличное место» для молодежи. Сотни объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта капитально отремонтированы. Будут созданы филиал Национального центра «Россия» и парка «Россия - моя история».

"И, пожалуй, самое важное. Мы впервые видим: к нам приезжают больше, чем уезжают, в семьях появляется все больше малышей-первенцев благодаря широкому набору мер поддержки семей, в том числе «профессия мама», а вскоре появится и «профессия бабушка». Все это - конкретные результаты, реальные изменения к лучшему, которые придают нам с вами уверенности в будущем. Спасибо за вашу поддержку и доверие! Служу Родине и людям!" — подчеркнул глава Кировской области.