ВСУ больше 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

В Минобороны России привели данные о нарушении ВСУ перемирия в честь Дня Победы.

За сутки ВСУ совершили 676 обстрелов позиций войск армии России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также они нанесли 6 тыс. 331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Украинскими войсками предприняты восемь атак позиций российских подразделений.

Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 тыс. 71 нарушение действия режима прекращения огня. Бойцы армии России зеркально реагировали на нарушения перемирия.

Перемирие в зоне СВО действует 9-11 мая, и продлевать его не планируют.