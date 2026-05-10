Премьер-министр Словакии оказался под давлением ЕС из-за поездки в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо испытал давление с двух сторон из-за поездки в столицу России на День Победы.

На политика стали давить и ЕС, и собственное окружение. Фицо побывал в Москве для участия в торжествах в честь Дня Победы. Он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и встретился с президентом России Владимиром Путиным, отказавшись от участия в параде Победы, приводит РБК данные Euractiv.

Ранее стало известно, что Фицо во время визита в Москву передаст послание украинского лидера Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину.