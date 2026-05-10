В Тюменской области разбушевалась непогода

В муниципалитетах Тюменской области устраняют последствия непогоды.

В Тюменском округе аварийные бригады энергетиков и дорожников устраняют последствия сильного ветра. Из-за резкой смены погоды (сильного ветра, ливня) были отключения электроэнергии. Жители сообщали об упавших деревьях.

"В Богандинском теруправлении произошёл обрыв на высоковольтной линии в болотистой местности. Энергетики добирались до места аварии ночью, по бездорожью, электричество жителям дали рано утром. Ситуация держится на контроле", - сказала глава Тюменского округа Ольга Зимина.

В Тобольске приняты дополнительные меры по усилению аварийных бригад. Ведутся работы по уборке сломанных деревьев и упавших элементов.

"Порывы сильного ветра ещё сохраняются. Устранение аварийных ситуаций на контроле. Пожалуйста, будьте аккуратны на улице, не торопитесь", - сказал глава Тобольска Пётр Вагин.

10 мая ожидается резкое похолодание, осадки, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, усиление ветра порывами 19-24 м/с, температура ночью – минус три – плюс два, днём – ноль – плюс пять, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее стало известно, что непогода разбушевалась и в ХМАО.