ЛДПР на первомайском митинге призвала к развитию промышленности

1 мая председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провёл масштабный митинг-концерт, приуроченный к Празднику Весны и Труда.

Обращаясь к сторонникам, он заявил, что партия находится в передовых рядах борьбы и поддержки тех, кто сегодня во всех регионах трудится на благо Великой России.

"И, конечно, мы говорим о том, что люди, которые трудятся на страну во всех уголках России, должны жить не хуже, чем в столице. ЛДПР говорит: Россия больше, чем Москва!" — подчеркнул Леонид Слуцкий.

ЛДПР выступает за поддержку отечественных производителей и улучшение условий труда. Сильное государство должно быть на стороне людей — тех, кто работает, учит, лечит, воспитывает, создаёт и защищает будущее страны, заявил лидер партии.

Следующим взял слово председатель Экономического совета ЛДПР, президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин. В ходе митинга он заявил, что стране нужна Новая индустриализация.

"Мы должны возродить свою промышленность, развивать своё сельское хозяйство. Эти отрасли — огромное поле для творчества. Тогда будет востребована наша молодёжь, наши люди смогут зарабатывать, строить карьеру, будут создавать семьи и жить полной жизнью", — подчеркнул Константин Бабкин.