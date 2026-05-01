Возбуждено дело о жесткой посадке вертолета в Коми

По факту жесткой посадки вертолета с вахтовиками в Коми возбуждено уголовное дело.

По данным Западного МСУТ СК России, инцидент квалифицировали, как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Mash добавляет, что всех 24 человек, находившихся на борту вертолёта в Коми, отправили на осмотр к врачам. Летательный аппарат упал на бок на улице Кооперативная в Усинске.

Напомним, сегодня при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На борту находилось 24 человека. Пострадали 10 человек.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура по этому инциденту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.