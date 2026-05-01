Массовое ДТП на ЕКАД: Погибли четверо детей, еще одна девочка в тяжелом состоянии

Массовое ДТП с возгоранием закончилось гибелью четверых детей под Екатеринбургом.

По сообщению ГАИ Свердловской области, автомобиль "Рено" двигался в сторону Верхней Пышмы по ЕКАД. Водитель выбрал опасную скорость и на мокрой от дождя дороге потерял контроль, после чего его машина вылетела на встречную полосу, врезалась в автомобиль "Тойота", отлетела на грузовик МАН с полуприцепом, а затем — в автомобиль "Опель". После этого "Рено" воспламенился.

В "Рено" находились пять человек, четверо из которых погибли. По предварительным данным, погибшие являются несовершеннолетними, их личности в настоящий момент устанавливаются полицией. Еще одна пассажирка 2009 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирована в 9-ю ДГКБ.

В автомобиле "Тойота" находились мужчина 1989 года рождения и женщина 1988 года рождения, оба доставлены в 36-ю городскую больницу, где им оказывается необходимая помощь. Водитель грузовика, а также водитель и пассажиры автомобиля "Опель" не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работу экипажи ДПС, следственно-оперативная группа, а также иные экстренные службы. Движение транспорта ограничено. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту назначено проведение расследования.