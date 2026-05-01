В Коми жесткую посадку совершил вертолет с вахтовиками, 10 человек пострадали

Вертолет авиакомпании "Ельцовка" совершил жесткую посадку в Коми.

По сообщению республиканского управления МЧС, сегодня при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На борту находилось 24 человека. Пострадали 10 человек.

Северо-Западная транспортная прокуратура по этому инциденту проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров. По данным надзорного ведомства, около 15.45 вертолет авиакомпании "Ельцовка" совершил жесткую посадку в черте города Усинска.