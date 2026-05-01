Бастрыкин потребовал доклад о массовом отравлении водой детей в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств отравления детей в поселке Большой Исток.

Из мониторинга медиапространства Бастрыкин узнал, что поселке в Свердловской области в двух образовательных учреждениях у несовершеннолетних выявлены признаки кишечной инфекции из-за некачественного водоснабжения.



Следственными органами СК России по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).



Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Напомним, СКР, прокуратура и Роспотребнадзор проводят проверку по факту массового отравления детей в школе и детском саду водопроводной водой. Речь идет об учениках школы №30 и воспитанниках детского сада №8. Сотрудники Роспотребнадзора отобрали пробы воды из скважины, из которой осуществляется водоснабжение поселка, а также провели оценку соблюдения требований санитарного законодательства в учреждениях. Лабораторные исследования показали, что пробы водопроводной воды не соответствуют гигиеническим нормативам по вирусологическим и бактериологическим показателям.

"Установлено, что скважина, из которой осуществляется водоснабжение части населения п. Большой Исток эксплуатируется с нарушением требований действующего санитарного законодательства. Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подало в суд иск о понуждении к разработке проекта границ зоны санитарной охраны для источника, получению санитарно-эпидемиологического заключения на скважину. Суд удовлетворил требования", - отметили в пресс-службе.

Администрация Сысертского городского округа организует снабжение населения питьевой водой.

В прокуратуре добавили, что о симптомах острой кишечной инфекции начали сообщать еще с вечера 20 апреля. Пока известно об отравлении не менее чем 17 детей и восьми сотрудников учреждения.