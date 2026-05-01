FT: Отношения ЕС и Украины охладели

Отношения руководства ЕС и Украины заметно охладели из-за навязчивости Киева относительно скорейшего вступления в блок. Украинцам все высказали на недавнем кипрском саммите ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Читайте также: Ведущие страны ЕС не хотят и слышать об ускоренном вступлении Украины

Основное противоречие — в сроках вступления. Украина требует принять ее немедленно, в самое ближайшее время, обосновывая это своими особыми "заслугами". И представители Украины часто говорят европейцам "вы нам должны". Но тех это лишь злит от такой наглости и неблагодарности.

Неназванный евродипломат говорит, что Зеленский и его окружение не только не понимают, как работает расширение ЕС, но и ничего не хотят об этом знать. Это охлаждает отношение к украинцам, которых еще больше опасаются принимать в Европу и давать им право голоса. Поэтому выдвигаются предложения "постепенной интеграции", но без права голоса.

При этом Зеленский приказал своим подчиненным не рассматривать на встречах с представителями ЕС никакие варианты интеграции, кроме полноправного членства. Украинцы даже не хотят это обсуждать, как будто это их о чем-то просят, а не они. И европейцам очень не нравится такая позиция. Если страна ведет себя так в статусе кандидата, то что будет, если принять ее в ЕС?

В ЕС называют сроки вступления от 10 лет и более. И Зеленскому придется принять это.

"Мы — его единственные друзья, так что ему, возможно, лучше помолчать", — сказал еврочиновник.