На 16 миллиардов долларов богаче стали богатейшие российские бизнесмены

Состояние богатейших россиян с начала года увеличилось на $16,1 млрд.

ТАСС на основе материала Bloomberg уточняет, что состояние основателя "Северстали" Алексея Мордашова выросло на $2,92 млрд, до $29,2 млрд. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон прирастил капитал на $4,94 млрд, до $28,6 млрд. Сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал $5,8 млрд, его состояние достигло $24,7 млрд. Геннадий Тимченко заработал $3,4 млрд, его состояние увеличилось до $17,7 млрд.

При этом состояние сооснователя Telegram Дурова сократилось на $2,08 млрд, до $12,3 млрд, а бизнесмена Алишера Усманова — на $1,03 млрд, до $18,2 млрд.