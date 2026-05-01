Локализован пожар в Перми, возникший после атаки БПЛА

Пожар, возникший после атаки БПЛА на Пермь, локализован. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин после оперативного совещания на месте тушения.

По его словам, ситуация непростая, но все службы работают слаженно и с полной отдачей.

"Сейчас на площадке задействованы все необходимые силы и средства Пермского края — огнеборцы пожарно-спасательного гарнизона, а также сводные отряды из Кировской области, Башкортостана и Удмуртии. Всего на тушении пожара работают 415 человек и 113 единиц техники, в том числе от МЧС России 294 человека и 74 единицы техники. Прибывших спасателей разместили в школе Пермского округа — там подготовили все необходимое для отдыха", - рассказал губернатор.

Он особо отметил, что пожарные трудятся посменно, организовано горячее питание, - поскольку ранее появлялись фейковые сообщения о том, что пожарные работают без перерывов и еды.

Губернатор сообщил, что помогают пожарным и жители, по личной инициативе приносят продукты, поддерживают. "Спасибо каждому за неравнодушие и сплоченность. В такие моменты особенно чувствуешь, насколько мы сильны, когда вместе", - подчеркнул он.

Роспотребнадзор продолжает постоянный мониторинг качества воздуха. Пробы берутся регулярно, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет.

Напомним, Пермь подверглась атаке 29 апреля. После удара беспилотника по промышленной площадке начался пожар. Столб дыма над Пермью виден за десятки километров от города.