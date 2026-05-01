Известный в Екатеринбурге адвокат Жанна Калегина отправлена под домашний арест

Адвокат Жанна Калегина отправлена под домашний арест до 15 июня 2026 года. Такое решение принял Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя. Калегиной инкриминируются два умышленных тяжких преступления против правосудия: подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний, а также приготовление к аналогичному преступлению.

По версии следствия, в конце 2025 года Калегина с сообщниками подкупили одного из свидетелей по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности, а также предпринимали действия с целью установления контакта с целью подкупа другого свидетеля.

Отметим, что Жанна Калегина работала по нескольким громким делам. Она была адвокатом бывшего министра Алексея Пьянкова по делу МУГИСО и при рассмотрении первого дела о национализации активов бизнесменов Артема Бикова и Алексея Боброва. Также Калегина представляла в суде интересы одного из хакеров группировки Lurk. Она участвовала в нашумевшем процессе об убийстве опекуншей Вероникой Наумовой маленького Далера, защищая позицию мужа опекунши.