В анализах пациента, получающего российскую вакцину от рака, появились первые изменения

Руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что вакцина от меланомы дает результаты, заметные по анализам пациента.

По его словам, в анализах первого пациента, который получил вакцину для терапии меланомы, уже наблюдаются небольшие сдвиги, но основные иммунологические результаты еще впереди.

"У него (пациента. — Прим. ред.) была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов. Первые <...> небольшие сдвиги в плане продукции нужных цитокинов у него, соответственно, наблюдаются", — сказал Гинцбург. Цитату приводит РИА Новости.

Пациента ждет еще около десяти введений вакцины, поэтому основные иммунологические результаты впереди.

Гинцбург уточнил, что сейчас пациент находится дома в Курской области под наблюдением регионального онкодиспансера. Следующее введение вакцины, по словам собеседника агентства, планируется между майскими праздниками.

В апреле в НМИЦ радиологии Минздрава России пациенту с меланомой кожи впервые в клинической практике сделали персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". Проект ее создания реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России.