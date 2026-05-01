Guardian: Юго-Восточная Азия поворачивается к России

Страны Юго-Восточной Азии ищут альтернативы ближневосточным энергоносителям, заключая контракты с Россией, несмотря на угрозы ЕС. Об этом успехе России пишет британская The Guardian.

Недавно Индонезия заявила об импорте до 150 миллионов баррелей российской нефти после визита президента Прабово Субианто в Москву. Давний союзник США Филиппины получили первую за пять лет партию российской сырой нефти, а Таиланд договаривается с Россией о закупке удобрений.

США, спровоцировав скачок цен на энергоносители, дают возможность России увеличить свои доходы. Ни о какой изоляции России и думать не приходится. К тому же опросы в Индонезии и Вьетнаме показывают, что население симпатизирует России. Так, в 2025 году 64% индонезийцев хорошо относились к России. Для сравнения, к США - лишь 48%.

В марте США приостановили санкции на поставки российской нефти, потом послабление продлили еще на месяц по причине давления со стороны стран Азии, которые хотят и дальше покупать российскую нефть.

В целом ближневосточный кризис позволил России позиционировать себя как надежного партнера в сфере продовольственной и энергетической безопасности, а сделки, особенно с Индонезией, подчеркивают политику неприсоединения и стремление стран региона к независимости от Запада. В этом отношении июньский саммит Россия-АСЕАН в Казани станет демонстрацией усилившихся позиций России в Азии, заключает издание.