СМИ: Война с Ираном показала слабости НАТО

Война США и Израиля против Ирана продемонстрировала всему миру слабые места НАТО, которые при гипотетическом столкновении с Россией могут стать еще более явными. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Ключевых проблем названо пять. Прежде всего, это то, чего никто не ожидал, - дефицит боеприпасов. Война показала нехватку ракет для ПВО. США израсходовали половину запасов Patriot, а Франция столкнулась с истощением запасов Aster и MICA. Если США и дальше будут смещать фокус своего внимания на Индо-Тихоокеанский регион, то значительная часть ракет будет выведена из Европы, Это еще больше снизит и без того небольшие военные возможности Европы, говорит высокопоставленный дипломат НАТО. Ожидается, что эта проблема станет центральной на будущем саммите альянса..

Вторая проблема - защита неба. Иран смог нанести более 5 тысяч ракетных и беспилотных ударов по странам Персидского залива, развеяв миф о том, что страну можно заставить капитулировать после бомбежек с использованием обычной авиации. А весь мир видел, что средства ПВО США не смогли хорошо защитить страны Залива.

Также называются такие проблемы, как слабые военно-морские силы. Недостаточные инвестиции в флот привели к его низкой боеготовности, который не выдержал проверки сильным соперником. Британия и Канада тоже признают проблемы с флотом. Притчей во языцех стали и разногласия внутри альянса, которые еще больше усилились.