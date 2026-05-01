В Туапсе новый пожар после атаки БПЛА

Беспилотники вновь атаковали Туапсе, после налета произошел пожар на территории морского терминала, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России.

Отметим, что мощные пожары произошли в Туапсе после атак 20 и 28 апреля, когда налету подвергся нефтеперерабатывающий завод. Последний пожар удалось потушить только вчера.