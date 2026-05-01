В Бурятии найдено тело последнего туриста из группы, угодившей под лавину

В Бурятии найдено тело последнего из группы туристов, угодившей под лавину.

Мужчину 1985 года рождения обнаружили накануне в 15.20. К 19.00 спасатели эвакуировали его до памятника Виталию Тихонову. Несмотря на планировавшуюся ранее остановку на ночлег в 10 км от базового лагеря, было принято решение продолжить транспортировку. В 23.30 тело погибшего передали сотрудникам МВД. Поисково-спасательные работы полностью завершены. Об этом сообщает служба ГО и ЧС республики Бурятия.

Поиски велись на 100 квадратных метрах, были задействованы 13 специалистов: 8 спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) и 5 сотрудников Иркутской ПСС.

Напомним, группа из семи человек находилась на горе Мунку-Сардык в момент, когда сошла лавина. Трое туристов находились в стороне от схода. Они получили повреждения, но смогли по рации сообщить о происшествии. Остальные члены группы оказались под завалом.

20 апреля на этой же горе погибли трое туристов из Красноярска. По предварительным данным, они начали спуск с вершины в горах Восточного Саяна республики, но замерзли. Следственный комитет возбудил уголовное дело, трое подозреваемых арестованы. Это директор турфирмы-организатора (компания зарегистрирована в Красноярске), ее заместитель и гид-инструктор похода, последний участвовал в трагическом штурме горы.