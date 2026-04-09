09 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: пресс-служба ПАО &quot;КАМАЗ&quot;

Госдума в настоящий момент не ведет работу по изменению продолжительности рабочей недели.

Выступая на пленарном заседании X Санкт-Петербургского международного форума труда, председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, напомнил, что в 2019 году на одном из мероприятий по случаю 100-летия Международной организации труда была озвучена идея о перспективах четырехдневной рабочей недели. Дискуссия о ее внедрении продолжается до сих пор. В марте 2026 г. бизнесмен Олег Дерипаска предложил ввести шестидневную рабочую неделю и 12-часовой рабочий день, чем вызвал новую волну дискуссий.

"Он имеет право как крупный работодатель, как человек, который добился серьезного успеха в бизнесе, имеет право на свою точку зрения, на свою аргументацию, можно соглашаться, можно не соглашаться. Чаще у нас дискуссии идут в формате предоставления отдельным категориям граждан сокращенных рабочих дней. Но нужно понимать, что любая жесткая регуляция, которая меняет такие фундаментальные параметры заложенные в трудовом законодательстве может привести к очень серьезным социально-экономическим и политическим последствиям", - отметил Нилов.

Теги: рабочая неделя, четырехдневка, госдума


