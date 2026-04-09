SHOT: "Чувашские беглецы" из поезда оказались дезертирами

Зэки-беглецы, сбежавшие из поезда в Чувашии, оказались дезертирами, сообщает SHOT.

По информации источника во ФСИН, шесть заключенных, отбывая наказание, ранее заключили контракты с Минобороны, выразив желание отправиться добровольцами на СВО.

Фактически являясь уже не заключенными, а контрактниками, они ехали в обычном гражданском вагоне к месту прохождения службы. Но во время стоянки поезда в чувашском поселке Ибреси все шестеро сбежали. На данный момент задержан один человек, пятерых по-прежнему ищут.

Накануне ряд телеграм-каналов сообщил, что шестеро заключенных сбежали из специального вагона поезда Томск-Адлер в Чувашии. Отмечалось, что они могут быть вооружены холодным оружием. Однако ФСИН опровергла данные сообщения. В ведомстве заявили, что из учреждений уголовно-исполнительной системы и при конвоировании побегов не допущено.