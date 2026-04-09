Повышение производительности труда в России может снизить потребность в труде мигрантов

Повышение производительности труда в России может снизить потребность в труде мигрантов. Об этом на пленарном заседании X Санкт-Петербургского Международного форума труда сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что порядка $26 млрд направляются из России в соседние с ней страны. С наличными деньгами цифра может достигать $40-50 млрд.

"Да, это хорошо, когда на тех должностях, куда не идут российские граждане, работают мигранты. Но у нас в России производительность труда в три раза ниже, чем во Франции, и в четыре раза ниже, чем в США. Надо повышать производительность труда и тогда меньше потребуется работников, и меньше потребуется мигрантов", - сказал Фадеев.

Он отметил, что если поднять производительность труда, то эти рабочие места станут более привлекательными для россиян, что снизит потребность в труде мигрантов.