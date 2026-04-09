Еще 9 комплексов фотовидеофиксации установили на автодорогах Астраханской области

На трассах Астраханской области установили ещё 9 комплексов фотовидеофиксации. Об этом на своих страницах в соцсетях губернатор Игорь Бабушкин.

«Астраханьавтодор» последовательно усиливает контроль за безопасностью на дорогах. Восемь современных камер уже начали работу, ещё одну установили на трассе «Волгоград–Астрахань» в селе Тулугановка Наримановского района.

Новые системы распознают номера российских и иностранных автомобилей, фиксируют движение транспорта, измеряют скорость и одновременно контролируют до четырёх полос — как в попутном, так и во встречном направлении. И всё это — круглосуточно, независимо от погоды.

Всего на дорогах Астраханской области установлен 191 комплекс фотовидеофиксации: стационарные, передвижные и мобильные. Все эти меры направлены на снижение аварийности.