Участниками военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стали более 25 тысяч юных астраханцев

В Астраханской области проходят муниципальные этапы игры "Зарница", участие в которых принимают более 350 отрядов образовательных организаций. Сегодня на городском острове за звание лучших соревновались ученики школ города Астрахани.

Ребятам предстояло преодолеть полосу препятствий, включавшую движение по веревке с перилами, подачу сигналов бедствия, прохождение условного болота и огневого рубежа, а также участка с колючей проволокой.

В средней возрастной категории победу одержала команда СОШ № 55. Втрое место завоевали учащиеся Гимназии № 4, третье — СОШ № 13. В старшей возрастной категории первое место вновь у СОШ № 55, второе у Гимназии № 3, третье у СОШ № 74.

Победители муниципального этапа примут участие в региональном этапе, где им предстоит побороться за выход на окружной и Всероссийский этапы.

Главной целью мероприятия является патриотическое воспитание подрастающего поколения. В рамках соревнований участники не только демонстрируют физическую подготовку, но и осваивают управление дронами. Третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» организован Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение первых» совместно со Всероссийским детско-юношеским военно-патриотическим общественным движением «ЮНАРМИЯ».