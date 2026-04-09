Biocad открыл собственный биобанк для ускорения разработки лекарств

Российская компания Biocad запустила в ОЭЗ "Нойдорф" высокотехнологичный биобанк. Как сообщает ТАСС, новая площадка предназначена для хранения биологических жидкостей и тканей, собранных во время клинических испытаний. Собственная инфраструктура позволит ученым быстрее создавать оригинальные препараты, детально изучая их действие на молекулярном уровне. Комплекс оснащен системами бесперебойного питания и автоматической подачи жидкого азота, что позволяет поддерживать температуру до -196 градусов для безопасного содержания материалов.

На данный момент фонды биобанка включают 774 образца от пациентов с девятью типами заболеваний, среди которых рассеянный склероз и болезнь Крона. Эти ресурсы уже используют в восьми исследовательских программах, включая проект препарата сенипрутуг. Biocad планирует активно сотрудничать с государственными институтами и медучреждениями для обмена биоматериалами.

В компании подчеркивают, что расширение коллекции происходит в строгом соответствии с законом и только при наличии официального согласия пациентов на использование их данных в научных целях.