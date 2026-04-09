В Тюмени открылась областная "вахта памяти"

Областная "Вахта памяти" стартовала в Тюмени, сообщает информационный центр Правительства Тюменской области

Участие в событии принимают бойцы, руководители региональных поисковых отрядов, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, а также школьники города.

В рамках акции добровольцы, которые впервые отправятся в поисковые экспедиции, дадут торжественную клятву поисковика.

Всего в весеннем этапе сезона 2026 года примут участие 200 человек из 9 муниципальных округов региона. Поисковые работы пройдут в Новгородской, Тверской и Псковской областях.

"От имени губернатора области рад приветствовать вас здесь. Сегодня как никогда работа поисковиков важна. Уже больше 35 лет тюменские поисковики отправляются в свои экспедиции для того, чтобы восстановить и сохранить память народов. Восстановление имен и передача их следующим поколениям – долг каждого из нас. Хочется пожелать вам удачного полевого сезона", – обратился к поисковикам заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

За 37 лет деятельности тюменские поисковики подняли и перезахоронили останки более 11,5 тысячи бойцов, командиров Красной армии. Установлены имена 560 погибших воинов, которые числились пропавшими без вести.