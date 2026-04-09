В Тюмени открылась областная "вахта памяти"

09 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени открылась областная "вахта памяти"

Областная "Вахта памяти" стартовала в Тюмени, сообщает информационный центр Правительства Тюменской области

Участие в событии принимают бойцы, руководители региональных поисковых отрядов, представители органов исполнительной власти и общественных объединений, а также школьники города. 

В рамках акции добровольцы, которые впервые отправятся в поисковые экспедиции, дадут торжественную клятву поисковика. 

Всего в весеннем этапе сезона 2026 года примут участие 200 человек из 9 муниципальных округов региона. Поисковые работы пройдут в Новгородской, Тверской и Псковской областях. 

(2026)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"От имени губернатора области рад приветствовать вас здесь. Сегодня как никогда работа поисковиков важна. Уже больше 35 лет тюменские поисковики отправляются в свои экспедиции для того, чтобы восстановить и сохранить память народов.  Восстановление имен и передача их следующим поколениям – долг каждого из нас. Хочется пожелать вам удачного полевого сезона", – обратился к поисковикам заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер. 

За 37 лет деятельности тюменские поисковики подняли и перезахоронили останки более 11,5 тысячи бойцов, командиров Красной армии. Установлены имена 560 погибших воинов, которые числились пропавшими без вести.

Теги: вахта памяти, поисковый отряд, добровольцы


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети