Проезд в междугородних автобусах в Пермском крае подорожает с 15 апреля

С 15 апреля проезд на междугородних автобусах Пермского края подорожает на 4%. Это плановая ежегодная индексация, которая помогает поддерживать стабильную и безопасную работу транспорта, заявили в краевом минтрансе.

"Стоимость топлива, запчастей, шин и технического обслуживания автобусов растёт каждый год. Индексация учитывает инфляцию и позволяет транспортным компаниям обновлять автопарк, поддерживать качество обслуживания населения и вовремя проводить ремонт автобусов", - считают в министерстве.

Посмотреть новую стоимость проезда можно будет на сайте ГКУ "Организатор пассажирских перевозок Пермского края" в разделе "Для пассажиров". Приказы будут опубликованы на сайте до 15 апреля.

При этом сохраняются все действующие меры социальной поддержки. Льготные категории граждан по-прежнему смогут пользоваться установленными льготами на проезд.