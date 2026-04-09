09 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: пресс-служба РМК

Уральский боксер сразится с кубинцем за два титула чемпиона мира

Россиянин Павел Силягин, представитель уральской промоутерской компании RCC Boxing Promotions, созданной Русской медной компанией, проведет бой за два титула чемпиона мира по боксу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, боксера ждет схватка за два титула чемпиона мира (IBF и IBO) во втором среднем весе, в категории до 76,2 кг. Поединок с кубинцем Ослейсом Иглесиасом состоится в канадском Монреале 9 апреля.

Павел Силягин остается непобежденным после 17 поединков в профессиональном боксе, которые он провел с 2020 года. В 16 из них он одержал победу (одна ничья), а семь раз завершал бой в свою пользу досрочно.

Боксер Павел Силягин(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Прямо сейчас Силягин входит в топ-15 сильнейших боксеров планеты по версии IBF и занимает в этом списке седьмую строчку. Он сочетает русскую школу бокса с грамотным ведением поединков, большинство из которых проводил в России.

Ослейс Иглесиас также не знает поражений. На его счету 14 побед в 14 поединках, 13 из них – нокаутами. Перед боем за титул чемпиона мира Иглесиас располагается на первой строчке топ-15 IBF.

Ключевым титулом этого российско-кубинского противостояния будет пояс IBF. Он стал вакантным после завершения карьеры трехкратного абсолютного чемпиона мира американца Теренса Кроуфорда, который отобрал в бою все четыре титула чемпиона мира у Сауля Канело Альвареса из Мексики.

Важный для российского бокса поединок в прямом эфире покажет федеральный канал "Матч! Боец". Трансляция вечера профессионального бокса начнется в 1:35 ночи по Москве 10 апреля. Главное событие с участием Павла Силягина ожидается в районе 6:00 по Москве, но тайминг может сдвигаться из-за возможного досрочного завершения предварительных боев.

