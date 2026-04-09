Володин: Количество оснований для выдворения мигрантов из РФ удвоится

В России удвоят количество оснований для выдворения мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что правительство внесло в Госдуму законопроект о депортации мигрантов за массовые драки, мелкое хулиганство, демонстрацию экстремистской символики и прочие нарушения. Отмечается, что в последние годы участились нарушения мигрантами российских законов.

По словам Володина, в понедельник Совет Госдумы приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранных граждан.

На сегодняшний день в российском законодательстве выдворение в качестве меры ответственности для иностранных граждан предусмотрено в 22 статьях, сообщил Володин.

Законопроектом предлагается почти вдвое расширить перечень административных правонарушений, за совершение которых мигранты будут подлежать выдворению - с 22 до 43 статей КоАП. Среди них: нарушение общественного порядка; неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции; дискредитация ВС РФ, распространение оскорбляющей человеческое достоинство информации, призывы к введению санкций.