Сергей Кравчук проинспектировал строительство автодороги в Брянском переулке Хабаровска

На участке строительства автомобильной дороги в Брянском переулке Хабаровска побывал мэр города Сергей Кравчук. Этот значимый проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Общая сумма субсидии на строительство объекта составляет около 350 млн рублей. Длина строящегося участка более 700 метров. Также планируется вдоль всей дороги с тремя полосами движения обустроить велодорожки и линии наружного освещения.

«Эта трасса обеспечит не только сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной, но и создаст необходимые транспортные и пешеходные связи внутри самих жилых территорий. Это позволит жителям района более комфортно перемещаться и улучшит общую инфраструктуру», - подчеркнул заместитель мэра Хабаровска, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Олег Сутурин.

На данный момент строители завершили устройство 350 метров дорожного полотна и примыкающий к улице Совхозной участок длиной около 300 метров. На сформированных участках уже обустроены тротуары, велодорожка, смонтирована линия освещения. Кроме того, специалисты уже провели работы по переустройству канализационного коллектора. Подрядчик приступил к восстановлению основания дороги и тротуара, установке бортового камня и водоотводных лотков, устройству земляного полотна для будущей автобусной остановки.

«Мы планируем сдать дорогу в эксплуатацию в июне, точно в срок, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Сейчас мы ожидаем планового весеннего отключения отопления, чтобы провести переврезку основных тепловых сетей. После этого теплотрасса будет функционировать в полном объеме. Основной объем дорожных работ был выполнен в прошлом году. Сегодня на строительной площадке активно ведутся работы по обустройству пешеходных зон, тротуаров, установке освещения и бордюров».

