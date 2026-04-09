09 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук проинспектировал строительство автодороги в Брянском переулке Хабаровска

На участке строительства автомобильной дороги в Брянском переулке Хабаровска побывал мэр города Сергей Кравчук. Этот значимый проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом. Общая сумма субсидии на строительство объекта составляет около 350 млн рублей. Длина строящегося участка  более 700 метров. Также планируется вдоль всей дороги с тремя полосами движения обустроить велодорожки и линии наружного освещения.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Эта трасса обеспечит не только сквозной проезд к улицам Воронежской и Совхозной, но и создаст необходимые транспортные и пешеходные связи внутри самих жилых территорий. Это позволит жителям района более комфортно перемещаться и улучшит общую инфраструктуру», - подчеркнул заместитель мэра Хабаровска, директор департамента архитектуры, строительства и землепользования Олег Сутурин.

На данный момент строители завершили устройство 350 метров дорожного полотна и примыкающий к улице Совхозной участок длиной около 300 метров. На сформированных участках уже обустроены тротуары, велодорожка, смонтирована линия освещения. Кроме того, специалисты уже провели работы по переустройству канализационного коллектора. Подрядчик приступил к восстановлению основания дороги и тротуара, установке бортового камня и водоотводных лотков, устройству земляного полотна для будущей автобусной остановки.

(2026)|Фото: khv27.ru

«Мы планируем сдать дорогу в эксплуатацию в июне, точно в срок, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. - Сейчас мы ожидаем планового весеннего отключения отопления, чтобы провести переврезку основных тепловых сетей. После этого теплотрасса будет функционировать в полном объеме. Основной объем дорожных работ был выполнен в прошлом году. Сегодня на строительной площадке активно ведутся работы по обустройству пешеходных зон, тротуаров, установке освещения и бордюров».

(2026)|Фото: khv27.ru

С графиком ремонта улично-дорожной сети Хабаровска можно ознакомиться на сайте администрации города.

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, нацпроект, инфраструктура для жизни


