09 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Масштабные сокращения в Disney: медиагигант увольняет тысячу сотрудников

Компания Disney готовит новую волну увольнений, которая станет первым крупным решением Джоша Д’Амаро на посту генерального директора. Как сообщает "Ъ" со ссылкой на The Wall Street Journal, в ближайшие недели работу потеряют до 1000 человек. Руководство планирует сократить в основном сотрудников недавно объединенного отдела маркетинга. Источники газеты отмечают, что компания составила план этих увольнений еще до того, как господин Д’Амаро официально возглавил медиагигант.

Disney идет на такие меры, чтобы подстроиться под новые рыночные условия. Сейчас потоковое вещание приносит корпорации меньше прибыли, чем обычное телевидение. Ситуацию осложняют низкие кассовые сборы в кинотеатрах и жесткая конкуренция с такими гигантами, как Amazon и YouTube. С 2022 года, когда на пост главы возвращался Боб Айгер, компания уже уволила более 8 тысяч сотрудников в рамках большой перестройки бизнеса.

На конец 2025 финансового года в Disney работали 231 тысяча человек. Больше всего увольнений затронуло сферу развлечений, спортивный канал ESPN и административные офисы. При этом в некоторых подразделениях ситуация иная: компания, наоборот, наняла новых людей в отделы, которые занимаются тематическими парками и круизами. Таким образом, Disney перераспределяет ресурсы, сокращая расходы на маркетинг и медиа в пользу туристического направления.

В 2022 году канал Disney прекратил вещание в России из-за санкций и сложностей с оплатой контента через заблокированные платежные системы. Иностранные правообладатели также запретили показ многих популярных мультфильмов и сериалов.

Теги: Disney, канал, корпорация


