Штрафы за самовольное подключение к электросетям могут увеличить

Ряд сенаторов внесли в Госдуму законопроект об увеличении штрафов за несанкционированные подключения к электросетям. Действующие штрафы от 500 до 4000 рублей не сдерживают нарушителей, считают они. Сумма таких штрафов мизерная, а вот ущерб от этих действий может достигать миллионов рублей.

Предлагается увеличить штрафы в разы. За повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт для граждан штраф вырастет с 1,5 тысячи до 10 тысяч, для должностных лиц — с 3 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — с 30 тысяч до 200 тысяч. Свыше 1000 вольт штрафы будут в несколько раз больше.

Еще больше будут штрафы в случае повреждения электрических сетей, которое привело к полному или частичному ограничению потребления энергии.

Законодатели ожидают, что это поможет снизить ущерб сетевых компаний от неучтенного потребления электроэнергии и даже "положительно повлиять на динамику тарифов на электроэнергию".

Ранее соавтор законопроекта председатель комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести уголовную ответственность за самовольное подключение к электросетям. Такой законопроект направил в Верховный суд. Часто это встречается в сфере майнинга криптовалют.