Красноярскую чиновницу поймали за кражей продуктов из супермаркета

Женщину задержал охранник супермаркета, оказалось, что она систематически воровала продукты.

Даму передали полиции, там выяснилось, что задержанная - чиновница одного из отделов администрации Богучанского муниципального округа, пишет Telegram-канал "Сибирский экспресс". Полиция начала проверку.

Красноярский политолог Алексей Аксютенко утверждает, что на задержанную написано 16 заявлений в полицию по поводу краж продуктов.

По данным канала, в день, когда поймали женщину, на краже попался еще один чиновник, но он сразу же расплатился и отделался замечанием.