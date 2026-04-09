09 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер на открытии фестиваля «Денис Мацуев представляет…» вручил маэстро именную табличку амбассадора проекта «Челябинск–культурная столица 2027»

В Челябинске состоялось открытие традиционного XV Международного фестиваля «Денис Мацуев представляет...».

«Для Челябинской области каждый фестиваль Дениса Мацуева — это большой творческий праздник, которого мы всегда ждем с огромным удовольствием. Особенно символично, что Челябинск признан Культурной столицей 2027 года. Это результат большой работы в сфере культуры и поддержки выдающихся деятелей искусства. Денис Леонидович Мацуев — один из тех, кто поддерживал нас на этом пути, и я искренне благодарен ему за это. Уверен, что он примет активное участие в культурной программе Челябинска как Культурной столицы 2027 года», – подчеркнул Алексей Текслер, открывая фестиваль.

XV фестиваль станет очередным ярким подтверждений статуса Челябинской области как одного из  культурных центров страны.

«Победа в таком престижном конкурсе {за звание культурной столицы – прим. редакции} стала наградой за долгую и плодотворную работу. Наша задача – внедрять инновационные подходы и создавать новые культурные традиции», –  отмечал в ходе оглашения итогов конкурса «Культурная столица 2027 года» в Москве заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Всего в 2026 году в регионе запланировано 41 культурное мероприятие. Это фестивали, гастроли, творческие обмены, совместные концерты и уникальные коллаборации, состоится и ряд международных мероприятий в рамках объявленного Президентом Года единства.

В целом работа по реализации масштабного культурного проекта на Южном Урале проходит под эгидой «Навстречу культурной столице».

И в логике этого проекта губернатор на открытии фестиваля «Денис Мацуев представляет…» вручил народному артисту России именную табличку амбассадора проекта «Челябинск – культурная столица 2027». Глава региона поблагодарил маэстро за большой личный вклад в продвижение культурных инициатив и развитие музыкального искусства на Южном Урале.

«Для меня Челябинск и Челябинская область — это уже давняя, очень личная история. Я всегда говорю: приезжайте к нам в Челябинск, потому что здесь действительно происходит много важного и яркого в культурной жизни. То, что Челябинск стал Культурной столицей 2027 года, для меня абсолютно закономерно. Я уже 15 лет приезжаю сюда с фестивалем, и вижу, какая здесь публика, какая культурная планка, какое отношение к музыке и искусству. Без такой аудитории, без такой любви к культуре это было бы просто невозможно. Я очень благодарен руководству региона за поддержку фестиваля, культуры и оркестра. Для нас это не просто проекты, а большая общая история, которую мы счастливы продолжать», - отметил народный артист России Денис Мацуев.

Общая история, о которой говорил народный артист, продолжается уже 15 лет. Фестиваль стал ожидаемой культурной традицией региона.

В 2026 году программа масштабного культурного события открылась гала-концертом Дениса Мацуева в сопровождении Государственного симфонического оркестра Челябинской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Алексея Рубина.

Программа фестиваля рассчитана на несколько дней - с 8 по 11 апреля. В эти дни жители и гости Челябинской области смогут побывать на концертах самых разных  музыкальных направлений и исполнительских форматов. Причем, проходить культурные мероприятия будут на  нескольких площадках Южного Урала. Кроме Челябинска, музыкальные события состоятся в Миассе, Златоусте и Озерске.

Также традиционно, как и в предыдущие годы, отдельное внимание в рамках фестиваля будет уделено юным южноуральским талантам. 9 апреля в Детской филармонии Челябинской области им. А.А. Абдурахманова состоится гала-концерт стипендиатов Благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой. В этот же день в Концертном зале им. С.С. Прокофьева Денис Мацуев представит сольную программу «Вечер фортепианной музыки».  Завершится программа фестиваля концертом маэстро 11 апреля в Челябинске. Денис Мацуев вместе с оркестром исполнят уникальную программу «Симфоджаз» – яркое соединение классики и джаза.

