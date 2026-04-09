Географ сообщил о разрушениях лесов после прорыва дамбы в Дагестане

Прорыв дамбы Геджухского водохранилища в Дагестане вызвал разрушение большой площади приречных лесов и кустарников, заявил кандидат географических наук Идрис Идрисов.

Также, по его мнению, грязевые массы могли закупорить русло реки Дарвагчай у моря и вызвать локальные разливы.

Географ призвал провести мониторинг и обеспечить сброс таких водоемов, пишет РИА Новости.

Ранее в республике было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей во время паводка. Установлено, что, несмотря на введенный режим ЧС в ряде муниципальных образований Дагестана, чиновники, ответственные за ограничение движения на опасных участках дорог, не приняли необходимых мер, в том числе не организовали перекрытие затопленных трасс.