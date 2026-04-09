09 Апреля 2026
Политика
Фото: admsurgut.ru

В Сургуте начался суд над экс-мэром Андреем Филатовым

В Сургуте начался суд над экс-мэром Андреем Филатовым, которому предъявлено обвинение в 13 эпизодах коммерческого подкупа. На время дачи показаний подсудимым процесс закроют от СМИ.

Напомним, по версии следствия, Андрей Филатов, действуя в составе организованной группы, через посредников незаконно получил денежные средства на общую сумму не менее 100 миллионов рублей. Денежные средства, как полагает следствие, передавались представителями организаций и индивидуальными предпринимателями за совершение действий в их интересах, а именно: за заключение с ними договоров подряда по обслуживанию многоквартирных домов, надлежащее исполнение обязательств по уже заключенным договорам, а также за отказ от их досрочного расторжения. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов РУ ФСБ России по Тюменской области. В ходе предварительного следствия Филатов признал вину в совершении 13 эпизодов коммерческого подкупа. Он заключил сделку со следствием.

Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная следствием, составила более 130 млн руб. На имущество и денежные средства бывшего главы города Сургута наложен арест общей стоимостью более 180 млн руб., передает "Коммерсант".

По данным "СургутИнформ-ТВ", сторона обвинения считает, что Андрей Филатов вошел в состав организованной группы, которую в 2017 году создал и возглавлял бывший депутат думы Югры и бизнесмен Александр Колодич (был убит в Москве в 2023 году). Якобы в 2017 году депутат обратился к заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову (сейчас под следствием), чтобы тот повлиял на перевод многоквартирных домов из муниципального актива — АО "Управляющая компания № 2" — в подконтрольную частную структуру ("Диалог"). На заседании гособвинитель заявил, что Александр Колодич фактически осуществлял контроль над деятельностью управляющей компании.

Позднее у депутата сформировалась идея создать преступное сообщество в Нижневартовске, которое бы действовало под его руководством и занималось совершением тяжких преступлений, связанных с незаконным получением денежных средств от юридических и физических лиц, работающих в сфере ЖКХ. В состав группы, по некоторым данным, вошли директор и учредитель управляющей компании "Диалог" Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров.

После смерти Александра Колодича руководство группой перешло к Андрею Филатову, как утверждает следствие. "С 11 июня по 28 июня 2023 года (точное время не установлено), Филатов, который был знаком с Колодичем и инвестировал в ООО УК 'Диалог', взял на себя управление этой компанией. Хотя Филатов не был учредителем с 11 июня 2023 года по 3 ноября 2024 года, он фактически контролировал имущество и активы организации," — приводит слова старшего помощника прокурора Сургута Оксаны Лещинской издание.

Сургутский городской суд рассматривает уголовное дело бывшего замгубернатора ХМАО Андрея Шипилова. Согласно обвинению, с 2023 по 2024 год он, будучи первым заместителем губернатора ХМАО, получил не менее 7,5 млн руб. взятками от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство. По данным источника "Ъ-Урал", речь идет об управляющей компании "Диалог" из Нижневартовска. После чего подсудимый поручил Андрею Филатову содействовать переходу домов из муниципальной АО "Управляющая компания №2" в управляющую компанию "Диалог".

Теги: Андрей Филатов, коммерческий подкуп, суд


