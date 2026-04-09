Звезды мирового падела возвращаются в Екатеринбург

На Среднем Урале объявлена неделя падела. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, с 13 по 19 апреля на Падел-арене РМК в Екатеринбурге пройдут сразу три профессиональных турнира: два турнира RCC Padel Open в мужских категориях ФПР 100 и ФПР 500, а также второй этап международной лиги RCC Padel.

За рейтинговые очки и памятные призы от RCC Padel поборются 16 пар категории ФПР 100 и 24 пары категории ФПР 500. В общей сложности в этих турнирах выступят около 80 спортсменов со всей России.

В столицу Урала возвращаются звезды мирового падела. Среди них 24 пары с участием спортсменов Академии падел РМК, топовые игроки Российского падел-тура, а также игроки из Бразилии, Франции, Казахстана, Парагвая, Уругвая, Бахрейна, Китая, Аргентины и Испании из топ-50 международного рейтинга FIP.

Представители Франции, Бразилии, Уругвая и Парагвая расширяют географию турнира, и теперь на играх лиги RCC Padel будет представлено 12 стран. Призовой фонд второго этапа составит около 9,2 млн рублей.

"Впервые мы проводим такое количество турниров подряд, и для нас это важный шаг в развитии падела в регионе. В течение недели на кортах арены выступят спортсмены разного уровня – от любителей и сильнейших игроков российского падела до представителей международного уровня. Мы приглашаем не только клиентов RCC Padel, но и всех жителей города. Это возможность познакомиться с паделом, увидеть, как устроена арена, поучаствовать в активностях и почувствовать атмосферу большого спортивного события. Отдельно отмечу рост географии лиги RCC Padel: уже на втором этапе увеличивается количество стран-участниц. Это один из ключевых показателей развития проекта, и нам интересно, как этот масштаб будет расти к итоговому Мастер-финалу", - рассказала президент Федерации падел Свердловской области и спортивный директор Академии падел РМК Дарья Ирха.

Организаторы обещают, что гостей ждет насыщенная программа и сюрпризы. В холле арены уже открыта экспозиция эксклюзивных автомобилей, во время турнира будут работать VR-зона, фотозона и другие интерактивные площадки.

На кортах Падел-арены РМК вновь выступит спортивный директор лиги RCC Padel Тито Аллеманди в паре с Аймаром Гоньи, а также двукратный чемпион мира по паделу и обладатель Кубка мира 2014 года Мигель Ламперти. Аргентинец проводит последний сезон в профессиональной карьере. Россиян представят Дмитрий Мягков, Артем Матус, Александр Халанский, Максим Колобов и другие.

Церемония открытия пройдет 17 апреля. Специальным гостем вечера станет певец Мот. В этот день стоимость входного билета составит 300 рублей, а в остальные дни посещение турниров свободное.

Напомним, что победителями первого этапа лиги RCC Padel стали Тито Аллеманди и Аймар Гоньи. Второе место занял итальяно-аргентинский дуэт Дениса Перино и Игнасио Пьотто, а третье – пара испанца Хавьера Бараоны и итальянца Ариса Патиньотиса.

Справка

Лига RCC Padel, созданная в Екатеринбурге Русской медной компанией – это серия из пяти этапов и итоговый Мастер-финал, объединяющие игроков со всего мира на первой в стране специализированной Падел-арене РМК. В серии турниров примут участие топовые игроки международного уровня, профессионалы и лидеры национальных рейтингов, что делает каждый этап зрелищным и конкурентным.