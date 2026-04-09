СМИ: Иран ужесточает контроль над Ормузским проливом

Проход танкеров через Ормузский пролив снова приостановлен из-за израильских атак на Ливан. Иран снова ужесточает свой контроль над проливом, несмотря на ранее объявленное перемирие с США, пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Иран заявил, что ограничит количество проходящих судов до десяти в день и будет взимать пошлины в соответствии с соглашением о прекращении огня, заключенным с президентом США Дональдом Трампом. А проходящие суда должны координировать свои действия с Корпусом стражей исламской революции. Так, 8 апреля было пропущено лишь четыре судна, что является минимумом с начала апреля.

Иран требует от судов заранее согласовывать порядок взимания платы за проход и оплачивать сборы в криптовалюте или китайских юанях, что является щелчком по носу США. Те хотят открытия пролива, но Иран жестко преследует свои интересы, не намереваясь уступать в столь важном для себя вопросе. Более того, Иран передал по радиосвязи сообщение, что суда, не получившие разрешения на проход от Корпуса стражей исламской революции, могут быть уничтожены.

Накануне, после заявления о перемирии, мировые цены на нефть начали снижение. Но, как пишет Reuters, этот процесс может быстро завершиться. Риск срыва договоренностей вполне реален. Также многие эксперты считают, что, даже если срыва не случится, возврата к прежним ценам не будет.