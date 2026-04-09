В Краснодарском крае обломками беспилотника убило мужчину, вышедшего на балкон

В поселке Саук-Дере в Крымском районе Краснодарского края обломками БПЛА убило мужчину, который в этот момент находился на балконе многоквартирного дома, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское. Пострадавших и разрушений во всех остальных случаях нет", - сообщил глава региона.