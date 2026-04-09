09 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО
в россии
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Вячеслав Пронин: В налоговой политике нужно менять целеполагание 

Повышать доходы бюджета нужно не за счет роста налоговых ставок, а за счет роста налогооблагаемой базы. Для этого нужно изменить целеполагание экономической политики. Об этом заявил член Экономического совета ЛДПР, замдиректора ассоциации "Росспецмаш" Вячеслав Пронин, который выступил модератором сессии Московского экономического форума, посвященной теме "Налоги. Как перейти к разумной и стимулирующей политике?".

Эксперт отметил, что Московский экономический форум призывает к изменениям в трех составляющих экономической жизни: внешнеторговой, денежно-кредитной и налоговой политике. И по первым двум составляющим среди профессионалов уже сложился определенный консенсус, какими должны быть изменения, а в налоговой политике пока этого единого понимания нет.

"По внешнеторговой политике существует определенный консенсус, есть понимание и на уровне власти, и среди профессионалов, и среди экономистов, что необходимо свои предприятия защищать, что абсолютно открытые рыночные механизмы не работают. В отношении денежно-кредитной политики, пусть не у самого регулятора, но у профессионалов, специалистов, тоже есть единое понимание, что ее необходимо смягчать, что рост ставок по отношению к немонетарной инфляции не работают. А вот по налоговой политике я не вижу, чтобы было какое-то единое понимание, единый подход, общественный консенсус", — отметил в своем выступлении Вячеслав Пронин.

Он полагает, что нынешняя налоговая архитектура не вполне работает на интересы развития страны, на интересы индустриализации и обеспечения технологического суверенитета, о котором говорит президент. "Сейчас налоговая система носит сугубо фискальную функцию. Она не стимулирует развитие, она практически не поощряет те отрасли и предприятия, которые работают в приоритетных сегментах для страны", – отметил Вячеслав Пронин.

По его словам, налоговая система, которая выстроилась с начала 90-х, ориентирована на другие приоритеты, нежели есть сейчас, и косметическими мерами перенастроить налоговую политику не получится.

"Нужно менять целеполагание и подходы в целом. Следует повышать доходы бюджета не за счет роста налоговых ставок, а за счет роста налогооблагаемой базы. А чтобы росла налогооблагаемая база, нужно снизить ставки, создав условия для развития предприятий, которые потом заплатят эти самые налоги", – подчеркнул Вячеслав Пронин.

Теги: Экономический совет ЛДПР, Вячеслав Пронин, налог


