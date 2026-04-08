Улицу Комсомольскую в Екатеринбурге будут закрывать на ночь до 10 мая

До 10 мая текущего года по путепроводам через железнодорожные пути от улицы Комсомольской до Сибирского тракта в Екатеринбурге будет прекращено движение транспорта в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ежедневно с 23.00 до 06.00 специалисты ООО "АльмакорГруп" будут строить транспортную развязку на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Это продлится до 19 апреля, а после ограничения будут действовать только ночью по пятницам, субботам и воскресеньям.

Объехать участок можно будет по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать пути передвижения. С этим поможет информационная карта города, где опубликованы актуальные данные о дорожных работах и перекрытиях.