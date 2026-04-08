Baza: Тюменского рэпера утопил мужчина, который заподозрил его в изнасиловании своей падчерицы

Тюменского рэпера утопил мужчина, который заподозрил его в изнасиловании своей падчерицы. Такую версию смерти 25-летнего тюменца Данила Демина приводит канал Baza.

Инцидент произошел еще в октябре прошлого года - с этого времени велись поиски Демина, которые завершились в конце марта, когда было обнаружено его тело.

По данным Baza, Демин во время вечеринки, возможно, совершил действия против половой неприкосновенности 18-летней девушки. В полицию девушка не обращалась, однако ее отчим, неоднократно судимый мужчина, якобы связался с молодым человеком и потребовал компенсировать моральный ущерб, который он оценил в 10 тысяч. Половину суммы на номер девушки перевел друг Демина, а вторую половину молодой человек должен был передать позже, но не собрал нужную сумму. Спустя несколько дней Демина забрали из квартиры неизвестные, привезли на берег реки Тура, где он был избит. Затем его загнали в реку, выбраться из которой парень не смог. Поиски тела в октябре ничего не дали.

Отчим девушки был задержан в декабре, вину он не признает.

Тело обнаружили в двадцатых числах марта в 15-ти километрах от места, где произошло предполагаемое убийство.