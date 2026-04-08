В СПЧ недовольны бездействием властей в отношении самокатов на тротуарах

В российских городах начался очередной сезон электросамокатов, для которых никаких реальных ограничений по-прежнему нет, но власти изображают, что постоянно думают об этой проблеме. Так считает член СПЧ председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Электросамокаты как ни в чем не бывало ездят по пешеходным зонам. А цель "циничной имитации законотворчества - ввести общество в заблуждение и продолжать спокойно зарабатывать деньги (много денег)". Самокатный бизнес эксперт оценивает в десятки миллиардов рублей в год, так что самокаты никто не собирается убирать с тротуаров.

"Основополагающее право человека - это право на жизнь и здоровье. И никакие интересы олигархов и обслуживающих их чиновников (их заработки) не могут быть выше... С началом сезона стало ясно, что ничего толком не меняется: несовершеннолетние незаконно гоняют на электросамокатах, часто по двое, счастливые переростки летают, как оголтелые, людей уже сбивают, нанося им тяжелейшие травмы, и сбегают, наезжают на коляски с детьми", - пишет Кабанов.

Он уверен, что никакими штрафами проблему не исправить, нужен полный запрет самокатов на тротуарах.

Накануне в Новосибирске две школьницы на электросамокате врезались в коляску с маленьким ребенком. Его спасло только то, что младенец был пристегнут, так как мать заведомо опасалась наезда самокатчиков, гоняющих по улицам.