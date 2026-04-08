Три десятка угольных предприятий Кузбасса находятся в "красной зоне" - губернатор

33 угольных предприятия Кузбасса находятся в "красной зоне", 17 уже приостановили деятельность, восемь из них уже не возобновят добычу угля, заявил губернатор Кемеровской области Илья Середюк, выступая с отчетом о работе правительства в региональном заксобрании.

"Третий год подряд Кузбасс работает в сложнейших условиях. Экономических кризисов и вызовов в истории региона было много, но этот беспощадный. Крайне неблагоприятные факторы наложились друг на друга одномоментно. Угледобыча в Кузбассе впервые за двадцать лет столкнулась с устойчивым спадом", - отметил Середюк.

За два года снижение добычи составило 11%, регион вернулся по показателям на уровень 2011 года.