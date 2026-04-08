Названы самые популярные и самые редкие имена для детей с начала 2026 года
В управлении ЗАГС Москвы назвали самые популярные в 2026 году имена для девочек и мальчиков.
Чаще всего мальчиков в первые три месяца этого года называли именем Михаил. Также в топе популярных Александр, Лев, Иван, Максим, Марк, Матвей, Роман и Артем.
Среди имен для девочек лидирует Анна, но также популярны София, Мария, Василиса, Варвара, Ева, Александра, Виктория, Полина, Елизавета.
Также названы и необычные имена: Славия, Искра, Сора, Эванджелина, Соломия, Одиссея, Милалика, Макионора – для девочек; Амур, Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Лёв, Ладомир, Анатоль, Алмаз – для мальчиков, передает ТАСС.