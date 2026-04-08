В школе мало только давать знания - депутат Водолацкий

Школы и другие учебные заведения не должны просто давать знания; с детьми, подростками и молодежью нужно говорить на одном языке, чтобы снизить их агрессивность. Такое мнение выразил председатель правления центра "Воин", депутат Госдумы Виктор Водолацкий после убийства учительницы девятиклассником в Пермском крае.

По его мнению, учителя, родители, школы и все организации, которые занимаются воспитанием, должны получать обратную связь от ребенка: чем он живет, что его беспокоит и т.п. При необходимости нужно подключать психологов. И только потом стоит вопрос охраны школ. Потому что сегодня дети и подростки подпадают под влияние преступников и преступных организаций в сети. Они пытаются "перепрошить" ребенка с целью управления. Так как на поле боя враг не может победить Россию, то идет попытка повлиять на умы наших детей. Именно за их сознание и сердца ведется главная битва.

"Мы не имеем права упустить это поколение. Это вопрос национальной безопасности", - цитирует депутата ТАСС.

Впрочем, это упирается в огромную нехватку учителей, которым некогда заниматься воспитанием детей из-за работы на полторы-две ставки и многочисленных посторонних дел, которых от них требуют. Об этом говорят все эксперты и сами учителя, а чудовищную бюрократию признают даже власти.