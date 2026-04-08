08 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.RU

В Югре не будут законами регулировать зарплату силовиков

Глава комитета дума Югры по бюджету, финансам и налоговой политике Николай Ташланов считает, что в округе достаточно законодательства для регулирования зарплат силовиков.

В разговоре с Накануне.RU на полях научного форума "Нефтяная столица" в Ханты-Мансийске Ташланов сообщил, что уже приняты соответствующие законы, которые регулируют доплаты силовикам. Новых законов принимать не планируют.

В Югре полицейские вечерами подрабатывают курьерами и таксистами. Информация об этом прозвучала на заседании думы округа из уст начальника окружного УМВД Сергея Витохина.

"Почему не идут (работать полицейскими)? Вопрос, конечно, зарплаты. Сколько бы мы не повышали (зарплату), даже офицеры получают 80-100 тыс. руб. Сержанты – немного меньше. Мы не конкурентоспособны с курьерами, такси. Я фиксирую факты, что сотрудники после работы, чтобы прокормить семью, подрабатывают курьерами, таксистами", - сказал Витохин.

По его данным, сейчас управлению не хватает 16,7% сотрудников (1 тыс. 360 человек), в том числе 114 участковых (всего таких сотрудников должно быть 600). Округ – на 15 месте в стране по этому показателю. Однако ситуация постепенно улучшается, показатель нехватки сотрудников по чуть-чуть, но снижается.

Теги: зарплата, полиция, курьер


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.03.2026 10:15 Мск В Югре полицейские подрабатывают курьерами и таксистами

