Школьник, напавший на учителя с ножом в Добрянке, планировал покушение заранее

Школьник, напавший с ножом на учителя в пермской Добрянке, планировал покушение заранее, сообщает АиФ.

О своих планах убить директора или учителя подросток рассказывал друзьям две недели назад, но его слова не восприняли всерьез.

"Он в шутку сказал, что возьмёт и либо завуча, либо учителя ножом зарежет. Он даже говорил, что хочет закинуть в окно директору взрывчатку, потому что школа ему надоела. Я думаю, что он готовил нападение", — рассказал один из учеников.

По словам школьников, нападавший общался с другими ребятами и был вполне обычным парнем. Что подросток может прийти в школу с ножом и на глазах у других детей убить учительницу никто и представить не мог.

"Раньше он нормальный был. Мы с ним дружили больше года, гуляли вместе. Но сейчас даже общаться с ним не хочется", — поделился друг нападавшего.

Напомним, накануне ученик школы №5, девятиклассник-второгодник, подкараулил на крыльце завуча, учителя русского и литературы Олесю Багуту и ударил ее ножом, когда педагог вышла, чтобы провести зарядку для старшеклассников в честь школьного праздника Дня здоровья. Нападавший убежал, но затем сам сдался полиции. Учитель умерла в реанимации. Подросток состоял на учете в полиции, учитель дважды подавала заявления в полицию из-за его действий. Возбуждено уголовное дело.

Администрация города и образовательное учреждение объявили сбор средств на похороны Олеси Багуты.