Цены на нефть обвалились после заявления о перемирии между США и Ираном

Цены на нефть на мировых рынках резко упали на фоне заявлений Ирана и США о двухнедельном перемирии. Так, стоимость барреля нефти марки Brent упала до $93. В целом стоимость нефти снизилась уже на 15%, но все еще остается сильно выше, чем до начала атаки США на Иран.

При этом торговля акциями оживилась: азиатские биржи показывают рост в начале торгов.

Накануне – на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможном "уничтожении иранской цивилизации" – российская нефть Urals стоила $116 за баррель. В последний раз такие цены на отечественную марку нефти фиксировались в 2013 году. Подорожание произошло на фоне ближневосточной войны – до ее начала Urals продавалась со значительной скидкой к стоимости марки Brent (из-за высоких санкционных рисков).

В бюджет России на 2026 год была заложена средняя стоимость барреля в $59.